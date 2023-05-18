В Челябинске назвали лучшие и худшие маршруты общественного транспорта за месяц

Перевозчикам выставят штрафы за нарушения

В Челябинской агломерации определили маршруты общественного транспорта с лучшими и худшими показателями по итогам апреля. Результаты опубликовала пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Среди маршрутов с регулируемым тарифом лучше всех работу выполняли работники автобусов: № 13к, 30а, 141, 203, 208 и 492. Также в числе образцовых — троллейбусы № 17 и трамваи № 12.

Хуже других транспортное задание выполнили на автобусных маршрутах: № 15, 23, 42, 136к, 158к и 483.

Ранее «Первому областному» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» поясняли, что работу перевозчиков оценивают по двум критериям: выполнение нормы по километрам пробега и количество нарушений условий контрактов.

В числе нарушений могут быть выпуск в рейс не всех машин либо несоответствие нормам внешнего вида техники или несоблюдение расписания.

По итогам ежемесячной проверки перевозчикам при наличии нарушений выставляют штрафы.

Напомним, в Челябинске на выходные закрывают движение троллейбусов до АМЗ. На большом участке будут обустраивать контактную сеть.