В Челябинске назвали дома, где отключат горячую воду в июне

На локальных котельных проведут опрессовку

Мэрия Челябинска опубликовала график гидравлических испытаний в домах, которые подключены к 14 локальным котельным. Из-за опрессовок жители нескольких районов на время останутся без горячего водоснабжения. Как сообщили в администрации города, график этих отключений отличается от централизованных опрессовок, но время, на которое будет отсутствовать ГВС, такое же — две недели.

Так, на котельной, расположенной на Новоградском проспекте, испытания пройдут с 1 по 15 июня. Котельные на Университетской Набережной и Профессора Благих работы проведут с 5 по 19 июня. А с 6 по 20 июня не будут работать объекты в Мебельном поселке и в поселках Аэропорт и ОПМС-42. Также отключения коснутся поселка Шагол, части домов в Металлургическом районе и в поселке Смолино.

Кроме того, горячей воды не будет в Новосинеглазово, ЖК «Манхэттен» и еще в двух домах (Елькина, 88б и Свердловский тракт, 4е). Подробный список адресов можно найти на официальном сайте администрации Челябинска.

Кстати, на следующей неделе в домах, расположенных почти на трех десятках улиц Металлургического района, тоже перестанут подавать горячую воду, но потерпеть отсутствие ГВС придется на протяжении пяти дней. За это время коммунальщики испытают магистральные сети на тепловые потери. Также с 23 мая стартует первый в этом году этап опрессовки на центральных сетях: под отключение попадут более 1100 домов и свыше сотни социальных объектов.