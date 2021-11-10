В Челябинске назначили нового руководителя МКУ «Городская среда»

Накануне этот пост покинул Александр Грезев

В Челябинске назначили нового руководителя МКУ «Городская среда». Им стал экс-полицейский Василий Воеводин. Об этом сообщили в администрации города. Учреждение занимается вопросами аренды земли под киоски, организует торги и сносит незаконные объекты.

«С 10 ноября 2021 года директором МКУ „Городская среда“ назначен Василий Воеводин, ранее занимавший должность начальника Отдела МВД России по Еткульскому району Челябинской области», — уточнили в мэрии.

Василий Воеводин начал трудовую деятельность в 2001 году в органах внутренних дел. В мае 2020 года он вышел в отставку в звании подполковника полиции.

Напомним, накануне мэрия Челябинска сообщила об увольнении директора МКУ «Городская среда» Александра Грезева. Кадровое решение было принято работодателем после служебной проверки.