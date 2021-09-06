В Челябинске назначили нового руководителя МБУ «Геоцентр»

Прежнего уволили с поста после скандала с вырубкой вековых деревьев в центре города

В Челябинске новым руководителем МБУ «Геоцентр» стал Александр Степанов. Об этом сегодня, 6 сентября, на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Известно, что новый руководитель организации, занимающейся выполнением работ по благоустройству территорий, был учредителем многих компаний по всей России.

Напомним, прежнего директора МБУ «Геоцентр» Константина Антропова уволили после скандала со сносом вековой даурской лиственницы в центре Челябинска, которая является исторической ценностью. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тогда отметил, у деревьев, которым больше ста лет, была красивая история и виновные обязательно будут наказаны. Полиция возбудила уголовное дело.