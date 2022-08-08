В Челябинске назначили нового руководителя городской полиции

Полковник Андрей Меньшенин служит в органах уже 20 лет

В Челябинске назначили нового руководителя городской полиции. Начальником управления МВД России по городу Челябинску стал полковник Андрей Меньшенин, его представил начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Городское УМВД — одно из ключевых подразделений, на сотрудниках которого лежит большая ответственность. Возглавлять коллектив должен авторитетный, имеющий соответствующий опыт руководитель», — отметил в своей речи начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.

Андрей Меньшенин служит уже 20 лет. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что он знает болевые точки в работе челябинского гарнизона полиции.



На совещании под председательством начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаила Скокова также была глава городской администрации Наталья Котова и исполняющий обязанности председателя гордумы Иван Горнов.

После назначения начальник Главного управления вручил награды сотрудникам, а также поздравил с присвоением звания «полковник полиции» начальника Отдела полиции «Металлургический» Анатолия Шабанова.