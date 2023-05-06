В Челябинске назначили нового прокурора Тракторозаводского района

Им стал экс-прокурор Кизильского и Кунашакского районов Алексей Глазков

В Тракторозаводском районе Челябинска назначили нового прокурора. Им стал Алексей Глазков, который проходит службу в органах прокуратуры с 2003 года. Нового районного прокурора представил прокурор Челябинской области Карен Габриелян, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Алексей Глазков работал помощником прокурора в Снежинске, затем стал прокурором отдела и старшим прокурором отдела по поддержанию государственного обвинения прокуратуры области. Также Глазков был заместителем прокурора Сосновского района и прокурором Кизильского района. С августа 2020 года работал прокурором Кунашакского района.