В Челябинске назначили нового директора Архитектурно-планировочного центра

Андрей Кузнецов пойдет на повышение из МКУ «Челябстройзаказчик»

В Челябинске с 23 марта последуют кадровые изменения в сфере архитектуры и градостроительства. Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочный центр» возглавит Андрей Кузнецов, ранее работавший заместителем директора в муниципальном казенном учреждении «Челябстройзаказчик». Бывший директор планировочного центра Алексей Боханцев уволился по собственному желанию, сообщили в мэрии Челябинска.

Архитектурно планировочный центр занимается оказанием услуг в области градостроительства и инженерно-строительных изысканий. Специалисты центра разрабатывают архитектурно-планировочные решения жилых многоквартирных, общественных, коммерческих, сельскохозяйственных и других зданий. С 23 марта 2022 года центр возглавит Андрей Кузнецов, выпускник ЮУрГУ по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». Ранее он работал специалистом комитета по делам строительства и архитектуры Сосновского района.

Затем был назначен на должность заместителя начальника производственного отдела управления капстроительства администрации города Челябинска, начальником технического отдела управления капитального строительства. С 2018 года — заместитель директора МКУ «Челябстройзаказчик».