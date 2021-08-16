В Челябинске назначен новый главный врач шестой городской больницы

Им стал главврач Сосновской районной больницы Владимир Самохвалов

Сегодня министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов официально представил коллективу городской клинической больницы № 6 нового главного врача Владимира Самохвалова.

Владимир Самохвалов — врач-педиатр, работал в Челябинской детской городской клинической больнице, в том числе и главным врачом. С 2018 года возглавлял Сосновскую центральную районную больницу. Прежний главный врач шестой городской больницы Дмитрий Ростовцев назначен руководителем Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

