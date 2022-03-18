В Челябинске назначен новый директор МУП «ПОВВ»

Сергей Хабиров возглавит компанию с 21 марта

С 21 марта генеральным директором МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» назначен Сергей Хабиров. Он пришел на смену покинувшему ранее пост Денису Поташеву. В настоящее время Сергей Хабиров занимает должность начальника производственно-технической службы МУП «ПОВВ», сообщает пресс-служба мэрии города Челябинск.

Сергей Хабиров возглавит МУП «ПОВВ» с 21 марта 2022 года. Он окончил Челябинский государственный технический университет по специальности инженер-механик. Повысил квалификацию в Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

Ранее работал руководителем различных предприятий, среди которых «Челябинский завод дорожных машин им. Колющенко», «Уралремтракт». Трудился директором по продажам «Челябинского тракторного завода».



Напомним, Денис Поташев, возглавлявший МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», покинул свой пост по собственному желанию 10 февраля 2022 года. Временно исполнял полномочия руководителя предприятия главный инженер ПОВВ Юрий Коркин.