В Челябинске назначен главный архитектор

От приставки «и. о.» избавилась Ольга Никитина

В Челябинске назначен начальник Управления архитектуры и градостроительства, о кадровом решении сообщила глава южноуральской столицы Наталья Котова в ходе аппаратного совещания.

С сегодняшнего дня, 1 марта 2024 года, главным архитектором назначена Ольга Никитина, которая с лета исполняла обязанности руководителя подразделения администрации. Напомним, должность оставалась вакантной с июня 2023 года, когда в отставку ушел экс-главарх Павел Крутолапов.

Ранее Ольга Никитина была заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Челябинска.

«Трудовая деятельность Ольги Сергеевны началась в муниципалитете еще в 2012 году, сначала в муниципальном унитарном предприятии „Архитектурно-планировочный центр“ ведущим архитектором, затем Главное управление архитектуры и градостроительства администрации города, который затем был переименован в Комитет градостроительства и архитектуры города. Работала на должности заместителя начальника — начальника управления перспективного развития городской инфраструктуры. С 2020 года Комитет был переименован в Управление архитектурно-градостроительного проектирования, и Ольга Сергеевна заняла должность начальника отдела перспективного развития, поздняя — заместителя начальника управления. С 14 июля 2023 года временно исполняла обязанности начальника управления. Имеет профильное образование. В 2014 году закончила Южно-Уральский государственный университет по специальности „Архитектор“. Поздравляем, желаем успехов», — сказала градоначальница.

