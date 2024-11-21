В Челябинске наведут порядок с уличной торговлей

В городе работает около двух тысяч таких объектов

В Челябинске вновь активизируется борьба с незаконной уличной торговлей. Мэр города Алексей Лошкин на встрече с журналистами сообщил, что он занимается этим вопросом.

По словам главы, от горожан поступает большое количество обращений по этой теме. Они жалуются на ларьки под окнами домов, грязь и антисанитарию.

Мэр напомнил, что в городе около двух тысяч таких объектов и примерно половина работает неофициально.

«Я уже этим вопросом занимаюсь. Нужно наводить порядок», — заявил мэр.

На одном из аппаратных совещаний Алексей Лошкин уже затрагивал эту тему. Тогда он сказал, что работа по уборке незаконных нестационарных торговых объектов должна быть системной и последовательной.

«Главное, чтобы незаконные киоски не появлялись вновь. Если мы занимаемся наведением порядка в этой отрасли, то надо обращать внимание на то, что если уж мы проводим демонтаж, чтобы киоски не появлялись вновь. И за углом тоже!» — сказал он.