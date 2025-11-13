В Челябинске научились отслеживать «иммунологический след» туристов

Это поможет быстрее реагировать на новые вспышки болезней и планировать прививочные кампании

Ученые ЮУрГУ разработали методику, которая позволяет оценивать иммунитет у людей, приезжающих из-за границы, сообщает пресс-служба вуза.

В основе метода — опыт пандемии COVID-19, когда в аэропортах массово тестировали прибывающих пассажиров. Исследователи собрали и проанализировали данные об антителах (иммуноглобулинах) в крови жителей Челябинска, которые путешествовали за рубеж.

Ученые изучили сотни анализов на два типа антител:

IgM — появляются сразу после заражения и означают острую фазу болезни;

IgG — возникают позже, после болезни или вакцинации, и отвечают за долгосрочный иммунитет.

Оказалось, что среди путешественников людей с иммунными антителами IgG (около 67%) было почти в два раза больше, чем тех, кто недавно заразился (около 33%). Это говорит о том, что большинство туристов переболели COVID-19 в какой-то форме или были привиты.

Анализ по странам назначения показал любопытные результаты. Больше всего людей с иммунитетом (IgG) возвращались из Турции, Казахстана и Египта. Причем Турция оказалась абсолютным лидером, опередив Египет в 8 раз. Как отметили авторы, одна из причин может быть в «прививочном туризме» — когда россияне ездили в Турцию, чтобы сделать иностранную вакцину.

Как пояснил один из авторов работы Алексей Сарапульцев, международные поездки оставляют своеобразный «иммунологический след». Новая методика позволяет его отслеживать. Это полезно не только для анализа прошлых событий, но и для мониторинга иммунитета у населения, планирования прививок и оценки рисков завоза инфекций из разных стран.

Разработка уральских ученых закладывает основу для новых систем эпидемиологического прогнозирования и защиты здоровья людей в будущем.