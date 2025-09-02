В Челябинске наступило раннее бабье лето

Сегодня воздух прогреется до +20 градусов

На Южном Урале установилась теплая и солнечная погода. Синоптики говорят, что в регион пришло раннее бабье лето. Оно обычно длится несколько дней и, судя по прогнозам Гидрометцентра, завершится к концу недели.

Ночь на вторник, 2 сентября, была прохладной: от +4 до +9 градусов. Кое-где по области прошли небольшие дожди, а под утро опустились туманы.

Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, в Челябинске до +20. И лишь в горах обещают не больше +15 градусов.

Со среды, по данным Гидрометцентра, станет дождливо, но тепло все еще будет практически летним. Оно сохранится до выходных.

Между тем в сентябре-2025 южноуральцев ждут два бабьих лета.