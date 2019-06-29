/ В Челябинске нашли пропавшую 14-летнюю девушку

Ребенка разыскивали несколько дней.

В Челябинске несколько дней велся поиск несовершеннолетней девочки. 14-летняя Диана К. ушла из дома 26 июня 2019 года и перестала выходить на связь. Родные и близкие ребенка обратились за помощью. К поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС», разместив в своей группе в социальных сетях фотографию девушки и ее особые приметы.



Через несколько дней девочка была найдена.

Ребенок найден. Всем огромное спасибо. — поблагодарила неравнодушных жителей города в группе «Легион-СПАС» во «ВКонтакте» Елена Кугут.

Ребенок отсутствовал двое суток.