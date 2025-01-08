В Челябинске нашли очередную «резиновую» квартиру

В ней «теснились» сразу 18 иностранцев

В Тракторозаводском районе Челябинска обнаружена квартира, где были зарегистрированы сразу 18 иностранных граждан, при этом ни один из них там не проживал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полиция выяснила, что 71-летняя пенсионерка в 2024 году четыре раза обращалась в миграционную службу, чтобы зарегистрировать гостей из ближнего зарубежья в своей квартире по улице Комарова.

«Таким образом, женщина прописала на своей жилплощади 18 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.