В Челябинске нашли нелегальное кладбище

Суд по иску прокуратуры обязал мэрию оформить погост

В Челябинске суд по иску прокуратуры обязал мэрию оформить земельный участок, который использовался как кладбище. Нелегальный погост находился в поселке Аэропорт-2. Проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле местными властями провела прокуратура Металлургического района города. Теперь исполнение решения суда поставлено на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Небольшое кладбище площадью около 250 кв. метров располагалось в поселке Аэропорт−2. По закону земельный участок, на котором производится захоронение, должен быть оформлен для использования по назначению. Необходимо было также принять решение о создании мест погребения.

«Захоронения производятся самовольно, без какого-либо контроля, правоустанавливающие документы на земельный участок отсутствуют», — сообщили в прокуратуре региона.

Прокурор обратился в суд, чтобы потребовать с местных властей выполнения обязанностей по организации похоронного дела.

«Решением суда требования прокурора удовлетворены, на администрацию г. Челябинска возложена обязанность сформировать границы земельного участка кладбища, поставить его на государственный кадастровый учет и подготовить правоустанавливающие документы, а также организовать работу специализированной службы по вопросам похоронного дела в границах земельного участка», — пояснили в надзорном ведомстве.

Администрация Красноармейского района должна, по решению суда, организовать похоронное дело на кладбище с помощью специализированной службы. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Между тем, в Катав-Ивановске местные жители выступили против расширения границ городского кладбища к жилым домам. Мэрия утверждает, что новые границы погоста введены законно, а горожан пугает скорое соседство с захоронениями.