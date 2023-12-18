В Челябинске нашли место повреждения водовода по Воровского

В Медгородке отключили воду, ликвидация аварии ведется ускоренными темпами

Мэрия сообщила об обнаружении места повреждения водовода на улице Воровского в Челябинске. Для ликвидации коммунальной аварии отключено водоснабжение Медгородка, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Около часа назад было отключено водоснабжение ближайших медицинских учреждений. Ведется откачка тремя машинами. На месте работает заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Первостепенная задача всех служб — восстановить подачу воды в больницы до конца сегодняшнего дня», — сообщили в администрации города.

Напомним, магистральный водовод в районе мединститута прорвало в вечернее время в воскресенье, 17 декабря. Водой залило проезжую часть и тротуары, пришлось остановить движение транспорта. Был организован подвоз воды. Ночью транспорт и воду запустили, аварийные работы продолжаются.