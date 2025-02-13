В Челябинске нашли иностранца, которому запрещали въезд в Россию

Действия мужчины теперь рассматривают в рамках Уголовного кодекса



В Челябинске сотрудники управления по вопросам миграции обнаружили нарушителя. Гражданин ближнего зарубежья изменил свои данные и проник в Россию несмотря на запрет. Его нашли во время оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина 55 лет рассчитывал обмануть российские правоохранительные органы, однако был разоблачен в ходе проверки.

В действиях нарушителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновнику грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Год еще только начался, а в Челябинской области уже возбуждено 16 уголовных дел по части 2 статьи 322 УК РФ.