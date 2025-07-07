В Челябинске нашли и уничтожили 4 кг санкционного сыра

Запрещенка из Германии оказалась в одном из городских магазинов

В Челябинске в двух отделах одного из торговых комплексов нашли санкционный сыр из Германии. Специалисты изъяли и утилизировали 3,8 кг сыра, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Камамбер и бри с белой плесенью немецкого производителя были полностью уничтожены сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора и Челябинской таможни в рамках совместного мероприятия по изъятию санкционки. Собственникам продукции грозит наказание за продажу санкционных товаров.

Напомним, в РФ запрещено ввозить сельхозтовары из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Великобритании, Ирландии и Княжества Лихтенштейн.

Автор: Елизавета Михно