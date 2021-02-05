В Челябинске нашли еще одну несанкционированную снежную свалку

На этот раз снег свалили прямо в городском бору

В Челябинске обнаружили еще одну несанкционированную свалку снега. На этот раз сугробы образовались в городском бору. На прошедшей неделе подобный инцидент произошел в Курчатовском районе на улице Александра Шмакова.

«Напоминаем, что подрядными организациями Комитета дорожного хозяйства снег транспортируется на площадку для временного складирования, расположенную по адресу: ул. Героев Танкограда, 12П (участок указан на карте выше, въезд со стороны строения 15П по ул. Героев Танкограда). На специально выделенную площадку снег могут бесплатно вывозить любые организации и физические лица», — сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, что «создатель» снегосвалки на улице Александра Шмакова нашелся. Теперь ему предстоит заплатить штраф в 4 500 рублей.

«Напомню, за несанкционированный сброс снега в неположенном месте на физических лиц налагается штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных — от 5 до 20 тысяч рублей и на юридических — от 25 до 50 тысяч рублей», — отметила заместитель мэра по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Жителей Челябинска, которые увидят подобные свалки в городе, просят сообщить об этом в Комитет дорожного хозяйства.