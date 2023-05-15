В Челябинске напомнят собственникам о подсветке и состоянии фасадов зданий в историческом центре

Владельцам направят письма о необходимости проведения работ

Фасады зданий в историческом центре Челябинска приведут в порядок по настоянию городских властей. Мэр Наталья Котова поручила своим подчиненным плотнее заняться этой работой с собственниками строений, которым также предложат подумать над подсветкой зданий. Об этом стало известно во время аппаратного совещания в мэрии, которое прошло в понедельник, 15 мая. Разговор чиновников также коснулся торговых объектов и жилых домов.

«Вернитесь к работе с фасадами и входными группами домов в отношении зданий в историческом центре. Зимой мы отправляли собственникам письма о приведении их в надлежащий вид, затем просили подумать об архитектурно-художественной подсветке этих зданий», — поручила глава города главному архитектору Челябинска Павлу Крутолапову.

Что касается остальных мест, то вице-мэр Валерий Смирнов, возглавляющий аппарат администрации города, доложил, что в ходе проверки прилегающих к гостевым маршрутам территорий в Центральном районе было выявлено, что места у торговых объектов находятся в ненадлежащем санитарном состоянии. Претензии проверяющих коснулись и внешнего вида зданий.

«Вместе с тем выявлено, что в отдельных случаях требуется ремонт фасадов торговых объектов или входных групп, много граффити. Также возле торговых объектов переполнены урны. Замечания направлены в адрес ответственных лиц для принятия решений», — заявил замглавы города.

Впрочем, обсуждались не только здания в центре Челябинска. Начальник городского управления ЖКХ Валерий Храмцов рассказал, что управляющим компаниям посоветовали удалять несанкционированные надписи и незаконную рекламу с фасадов многоквартирных домов.

Кстати, знаменитый орден Победы на фасаде здания бывшего Теплотехнического института теперь подсвечивается каждую ночь. Звезду подключили к городским сетям электроснабжения, и теперь не требуется согласовывать включение ламп с собственниками. Также в начале мая рабочие приступили к ремонту фасада Дома облисполкома на площади Революции. Здание является объектом культурного наследия региона, а полностью работы планируют завершить к следующему году.