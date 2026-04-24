В Челябинске написали Диктант Победы, посвященный 130‑летию Георгия Жукова

Обладателей лучших результатов пригласят на празднование 9 Мая в Москву

«Цель такого диктанта в том, чтобы сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям, нашим детям. Важно сохранить все исторические факты в неискаженном, в правдивом виде. Безусловно, постараемся в будущем увеличивать число участников „Диктанта Победы“»,

— подчеркнул мэр.

«Я очень рад, что уже не школьник. Вопросы сложные, они связаны с конкретными фактами, фотографиями и географическими точками. И просто логика в таких заданиях не всегда помогает»,

— поделился главврач Детской городской больницы № 8 Антон Рыжий.

«Я писала не первый раз. С каждым годом, мне кажется, диктант все сложнее и сложнее. Пришлось поломать голову, сопоставить факты исторических и текущих событий, вспомнить моменты и трудовых подвигов, и подвигов летчиков, и подвигов конкретных военных полководцев. Поэтому нужно изучать историю не просто в формате „прочел и закрыл книжку“, а нужно слушать лекторов, педагогов, задавать вопросы»,

— отметила замминистра.

К всемирной акции «Диктант Победы» присоединились жители Челябинской области. Учащиеся школ, воспитанники кадетских классов, представители органов власти и общественных организаций, а также все южноуральцы, кто захотел проверить свои знания по истории, написали тест. В этом году акция охватила 75 стран и более 36 тысяч площадок. В Челябинской области «Диктант Победы» проводят в 260 точках, а центральной площадкой традиционно стала Публичная библиотека, передает корреспондент ИА «Первое областное».Задания диктанта подготовили к памятной дате — 130‑летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. Участников ждали вопросы об основных событиях Великой Отечественной войны, выдающихся военачальниках, а также юбилейных датах 2026 года. Отдельный блок был посвящен теме специальной военной операции. Замысел этого проекта в том, чтобы привлечь граждан, и прежде всего молодежь, к изучению истории Великой Отечественной войны и сохранить память.Организатором мероприятия выступает партия «Единая Россия». Глава Челябинска Алексей Лошкин отметил, что изначально «Диктант Победы» задумывался как партийная акция, но на сегодняшний день перерос в международное событие: к примеру, в этом году задания впервые переведены на корейский язык.В Публичной библиотеке тест вместе со школьниками и кадетами решились написать представители «Единой России» и ветераны специальной военной операции. Участникам диктанта нужно было определить город по отрывку из художественного произведения, назвать авторов картин на военную тематику или вспомнить годы, в которые герои совершали свои подвиги. Задания — не из простых.Были и вопросы, связанные с культурой: литературой, живописью и кинематографом. Первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина поделилась, что вопросы заставляли задуматься, вспомнить годы жизни героев Великой Отечественной войны и многие исторические события.Добавим, что в Челябинской области акция прошла во всех муниципалитетах региона. У южноуральцев интерес к акции продолжает расти, а ее главная цель остается неизменной — сохранить историческую память и повысить уровень знаний о событиях военных лет.Те, кто писал Диктант Победы онлайн, уже смогли увидеть свои результаты. Участники, решившие тест очно, узнают свои баллы в начале мая. Победителей диктанта пригласят в Москву на празднование 9 Мая.