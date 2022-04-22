В Челябинске наладят производство отечественных пигментов и огнеупорных датчиков

Раньше их поставляли в Россию из Бельгии, Китая, США, Германии и Чехии

В Челябинске наладят производство высокотемпературных чехлов для датчиков измерения температуры расплавленного металла. Их разработкой займутся в ЧелГУ. В рамках проектов по импортозамещению ученые будут работать над внедрением отечественных огнеупорных керамических материалов и производством пигментов для лакокрасочного производства.



«Реализация проектов, связанных с импортозамещением, уже началась на базе нескольких предприятий региона. Сегодня учеными ЧелГУ ведется активная экспериментальная работа в металлургической и химической промышленности — с ООО „Хераеус Электронайт Челябинск“, а также с Челябинским лакокрасочным заводом и ООО „НТЦ Пигмент“. Параллельно руководство вуза ведет переговоры с рядом других промышленных предприятий региона», — сообщили в пресс-службе Челябинского государственного университета.

Как рассказал профессор кафедры радиофизики и электроники, проректор по научной работе ЧелГУ Игорь Бычков, один из проектов предполагает разработку высокотемпературных чехлов для датчиков измерения температуры расплавленного металла, которые постоянно используются металлургами. Раньше такие чехлы поставлялись в Россию из Бельгии и Германии. Другой проект заключается в разработке и внедрении керамических материалов, применяемых в огнеупорных датчиках определения концентрации водорода и кислорода в металлических расплавах.

«Для выяснения степени концентрации водорода сегодня применяется метод измерения его парциального давления в расплаве металла при разливке. При этом используются импортные керамические материалы и материалы на основе стеатита, способные работать при высоких температурах. Но эти элементы вполне можно заменить на отечественные», — объяснил Игорь Бычков.

Еще один проект касается производства красок. Профессор говорит, одна из основных составляющих лакокрасочной продукции — пигменты. Они выполняют не только декоративную, но и защитную функцию.

«В настоящее время большие и малые предприятия по производству красок и лаков производят в основном закупку готовых пигментов из Китая, США, Германии, Чехии. Однако при производстве минеральных пигментов используются отходы металлургических производств. Это значит, что Челябинская область обладает почти неограниченной сырьевой базой для такого производства. Актуальной задачей является и получение антикоррозионных пигментов», — уточнил Игорь Бычков.

В Челябинской области готовы оказывать экономическую поддержку проектов, направленных на импортозамещение в регионе. Речь идет о выделении дополнительного финансирования, грантах и налоговых льготах.