В Челябинске наградят лучших технологов и селекционеров в агросекторе

Ежегодная выставка-ярмарка пройдет с 18 по 20 августа

С 18 по 20 августа в челябинской Ледовой арене «Трактор» пройдет ежегодная выставка-ярмарка «АГРО-2022». Гости смогут покататься на лошадях, верблюдах и пони, поучаствовать в мастер-классах прикладного искусства и увидеть технические достижения районов региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.



Мероприятие включает деловую программу, выставочную экспозицию, дегустационный конкурс, фольклорный фестиваль творческих коллективов, демонстрацию сельхоз животных и техники.



«Ежегодная выставка "Агро" предоставляет хорошую возможность обсудить актуальные тенденции рынка и найти новые сферы и возможности взаимодействия для аграриев», — отметил замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Также организатор, региональный Минсельхоз, анонсировал конкурс «За внедрение инноваций в АПК Челябинской области». Жюри оценит новизну научной разработки и возможность ее использования в условиях Челябинской области. Авторов лучших изобретений в завершении мероприятия наградят золотой и серебряной медалями.