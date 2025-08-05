В Челябинске наградили выдающихся строителей

Награды вручил губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды работникам строительной сферы. Также глава региона поблагодарил ветеранов отрасли за их вклад в формирование трудовых традиций и наставничество, рассказали в пресс-службе правительства региона.

С начала 2025 года на Южном Урале ввели в эксплуатацию 1 миллион 188 тысяч квадратных метров жилья, расселили 329 тысяч «квадратов» непригодного жилого фонда, построили множество соцобъектов.

«Каждый объект — это новое качество жизни для сотен и тысяч людей, возможность жить, работать, получать образование, проводить досуг в комфортных и безопасных условиях. Все это — результат вашей работы», — обратился к работникам строительной сферы губернатор Алексей Текслер.

В сфере строительства трудятся более 170 тысяч южноуральцев. Эти люди развивают промышленный и индустриальный потенциал региона. Алексей Текслер вручил работникам отрасли государственные награды.

Напомним, что в этом году в Челябинской области запустили масштабную программу «Большой ремонт 74». В рамках нее только в этом году будет реализовано 125 проектов по реконструкции, модернизации, капремонту и замене ветхих коммунальных сетей.