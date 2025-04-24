В Челябинске наградили сотрудников банков, предотвративших мошенничество на 24 миллиона рублей

Операционисты получили благодарственные письма и сувениры

В Челябинске сотрудники полиции и Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России наградили сотрудников финансовых организаций, благодаря которым удалось предотвратить хищение более 24 миллионов рублей у южноуральцев. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Заместитель начальника отдела управления по борьбе с киберпреступлениями областного полицейского главка капитан полиции Евгений Терентьев и управляющая отделением банка Елена Федина вручили благодарственные письма и памятные сувениры кассирам и операционистам, проявившим бдительность и предотвратившим кибермошенничество.

«В числе награжденных — старший юрисконсульт Наталья Борисова из Каслей, которая совместно с коллегами спасла от мошенников шесть миллионов рублей, принадлежащих пожилому жителю города. Такие мероприятия проводятся регулярно в рамках сотрудничества полиции и Банка России», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, банки вернут жителям Челябинской области деньги, переведенные на счета мошенников из черного списка ЦБ РФ.