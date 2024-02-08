В Челябинске наградили сотрудников банков, предотвративших мошенничества

Работники кредитных организаций спасли 25 миллионов рублей на счетах клиентов

В Челябинске в третий раз состоялось награждение сотрудников банков, предотвративших мошенничества, сообщили в ГУ МВД по региону.

На протяжении нескольких лет полицейские вручают грамоты и выражают слова благодарности тем, кто проявил бдительность и помог людям спасти свои сбережения. Грамотами награждены 24 сотрудника банка, которым удалось спасти от перевода злоумышленникам 25 миллионов рублей.

«Потерпевшие попадают под воздействие мошенников и не верят никому, кто пытается их отговорить. Поэтому самое главное — это участие в судьбе клиента банка, особенно если приходит пожилой человек и просит выдать все сбережения или оформить миллионный кредит», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

По статистике Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, 92,1% южноуральцев уверены, что не станут жертвой мошенника. Однако становятся: по итогам 2023 года сумма хищений превысила 2,5 миллиарда рублей. Поэтому в ЦОМе напоминают, что в регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Чтобы ей воспользоваться, достаточно набрать на мобильном телефоне короткий номер: *1593. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.

Кроме того, исходя из данных опроса южноуральцев, наиболее действенным вариантом для сохранения средств считается отказ от вызовов с незнакомых номеров. Чтобы вообще не вступать с мошенниками ни в какой контакт. Такой выбор, исходя из исследования, сделали 39,8% респондентов. А каждый третий (32,9%) напрочь отрезал себя от злоумышленников и прочего спама, установив в настройках телефона заглушение всех неизвестных вызовов.

Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.