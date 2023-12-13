В Челябинске наградили школьников, написавших лучшие сочинения о России

На Южном Урале подвели итоги конкурса «Россия — страна мечты!»

На Южном Урале в седьмой раз подвели итоги ежегодного конкурса школьных сочинений «Россия — страна мечты!» и наградили его победителей. В торжественной церемонии принимала участие общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Сочинения, которые вышли в финал конкурса, — очень талантливые, серьезные творческие работы, в которых ребята рассказывают о великой истории России и о подвигах своих родственников-фронтовиков. Размышляют о том, как каждый человек может принести пользу своей стране, сделать жизнь лучше и интереснее», — отметила Ирина Текслер.

По традиции конкурс не ограничивал фантазию школьников — дети писали свои сочинения и в стихах, и в прозе. Писали о близких, о славной истории своего рода, делились мыслями о современной России.

Особые слова благодарности на церемонии прозвучали в адрес родителей и педагогов, которые воспитывают патриотов и помогают ребятам раскрывать свои творческие таланты.

«Благодарю педагогов, которые вместе со своими учениками приняли участие в конкурсе, за ваш созидательный труд, за самоотдачу, за любовь к детям», — подчеркнула вклад всех наставников Ирина Текслер.

Среди организаторов конкурса уже традиционно была группа компаний «БОВИД», компания «Нефть-сервис» и администрация Челябинска.