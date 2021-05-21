В Челябинске наградили самые крепкие и дружные семьи

Победители муниципального конкурса примут участие в областном соревновании

В Челябинске наградили победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», сообщает пресс-служба администрации города.

«Семья — наша опора, это крепость, стены которой помогают пережить все невзгоды; место, где царит любовь и забота, слышится радостный смех детей и слова поддержки в любых ситуациях. В ходе конкурса вы продемонстрировали свою преданность друг другу и семейным традициям, продемонстрировали жизненный опыт и свою сплоченность. Еще раз вас поздравляю и желаю всем вам счастья и здоровья», — поблагодарила участников глава Челябинска Наталья Котова.

В конкурсе принимали участие 69 семей.

Победителем в номинации «Золотая семья» стали Геннадий и Анна Пономаревы. Вместе супруги 60 лет, а их союз — прекрасный пример торжества семейных ценностей.

В номинации «Семья — хранитель традиций» победили Роберт и Елена Гиляжевы. Всю жизнь супруги трепетно относятся к национальным обычаям: готовят традиционные татарские блюда, отмечают татарские праздники, носят одежду с национальными орнаментами и являются приверженцами здорового образа жизни.

В номинации «Многодетная семья» победили Александр и Елена Истомины. Супруги воспитывают 5 детей, старшие девочки уже имеют определенные успехи в учебе, творчестве, спорте и даже успевают помогать маме с младшими братьями.





А в номинации «Молодая семья» отличились Илья и Марина Саликовы. Оба трудятся на железной дороге, продолжая семейную династию. Воспитывают сына Романа. Молодая семья ведет активную общественную жизнь, принимает участие в конкурсах и мероприятиях родного района и города.

Победители муниципального этапа примут участие в аналогичном областном конкурсе.