В Челябинске наградили победительниц семейного фотоконкурса «В ожидании чуда»

Женщины взяли награды в четырех номинациях

В Челябинске вручили награды победительницам V открытого фотоконкурса «В ожидании чуда». Всего участие в нем приняли 70 беременных челябинок. На награждение многие из них пришли уже с «чудом» на руках, сообщили организаторы конкурса.

Женщины присылали на конкурс свои фотографии на протяжении полутора месяцев. Всего в распоряжении жюри оказалось 150 снимков. В результате в каждой из четырех номинаций — а это «Красота в положении», «Семья в положении», «Уральская Мадонна» и «Многомама» — были выбраны по три победительницы. В некоторых номинациях вручили по одному и даже по два спецприза.

Цветы, дипломы и подарки, в числе которых был сертификат на семейный отдых, молодым мамам вручали замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров, сенатор РФ Маргарита Павлова, замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, директор Челябинского исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, главврач детской городской больницы № 8 Антон Рыжий и многие другие.