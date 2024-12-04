В Челябинске наградили победительниц фотоконкурса «В ожидании чуда»

Участницы пришли на церемонию вместе с детьми

Счастье, нежность и любовь — в Год семьи в Челябинске прошел конкурс, направленный на популяризацию семейных ценностей, материнства и детства: «В ожидании чуда». В нем принимали участие беременные женщины.



Конкурс проходил в двух группах номинаций: фото — «Уральская Мадонна», «Многомама», «Красота в положении» и «Семья в положении» и историй — «История традиций семьи», «История случая», «История преодоления» и «История счастья».





Подарки победительницам 4 декабря вручали первый вице-губернатор региона Станислав Мошаров, министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева, заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, председатель Комитета социальной политики Лариса Мошкова.

«За Год семьи мы вспомнили столько традиций, провели столько чудесных семейных мероприятий, мы по-другому начали смотреть на материнство, на институт семьи», — отметила Ирина Текслер.

Учредитель Фонда 2020 выразила уверенность, что часть мероприятий станут постоянными и это будет способствовать развитию общества.





Конкурс «В ожидании чуда» — целый проект материнства, семейности, объединения. Он призван напомнить, что мы должны носить на руках прекрасных женщин, которые находятся в ожидании чуда. Часть героев, которые на фотографиях были в животиках, участвовали в церемонии награждения на руках мам. И этот факт подчеркивал актуальность проекта.





Первая леди призналась, что счастлива не быть в жюри этого конкурса.

«Столько любви в каждой фотографии, столько счастья, нежности, столько трепета и любви. Скажу вам честно и откровенно, я бы каждому из вас отдала первые места!» — сказала учредитель Фонда 2020.

Гран-при конкурса получила семья Мерзликиных.