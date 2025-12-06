В Челябинске наградили победителей юбилейной премии «Двигай Че»

Конкурс проходил в несколько этапов

В Челябинске состоялось торжественное награждение лауреатов V премии «Двигай Че». Победителями стали ребята, которые реализовали значимые общественные проекты, передает ИА «Первое областное».

В этом году талантливая молодежь боролась за победу в семи номинациях. В трех основных — «Социальная инициатива», «Культурная инициатива» и «Образовательная инициатива» — жюри выбрало по пять лучших проектов. Их авторы получили по 50 тысяч рублей.

Также были определены победители в номинациях «Народный фаворит», «Молодая перспектива региона», «Уральская молния» и «Амбассадорский локомотив».

«В этом году мы ввели специальную номинацию — „Уральская молния“. Она для номинантов и лауреатов прошлых лет, которые остались в регионе и занимают сейчас важные должности. То есть это те, которые сделали прорыв над собой. И мы таким образом хотели их поблагодарить»,— поделилась Вероника Ливончик, директор Фонда 2020.

Она отметила, что за эти годы «Двигай Че» стало настоящим сообществом молодых и инициативных людей. Участников, как и проектов, стало больше. При этом победителей — меньше: конкурс на призовое место стал сложнее.

«В этом году у нас много участников из области. А в народном голосовании приняло участие рекордное количество человек»,— поделилась Вероника Ливончик.

Ее слова подтверждает Аксинья Шурыгина из Челябинска, которая одержала победу сразу в трех номинациях: «Народный фаворит», «Молодая перспектива региона» и «Амбассадорский локомотив».

«В номинации „Народный фаворит“ за меня проголосовало более 10 тысяч человек! Это очень неожиданно. Теперь я — амбассадор Фонда 2020. Я готова работать в команде с крутыми ребятами и развивать наш регион»,— поделилась Аксинья.

Замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов отметил, что в регионе была необходима такая премия. И возникла она по инициативе основателя Фонда 2020 Ирины Текслер.

«В Челябинской области всегда была талантливая и инициативная молодежь. И пять лет назад Фонду 2020 удалось объединить ее. Именно по инициативе Ирины Текслер была создана премия „Двигай Че“, которая ежегодно вручатся талантливой молодежи для реализации важных проектов именно здесь, в Челябинской области»,— отметил он.

Конкурс проходил в несколько этапов. Ребята подавали заявки, принимали участие в ассесмент-сессиях, тренингах и других интересных мероприятиях, где проявляли лидерские качества и представляли свои инициативы.

Напомним, премия «Двигай Че» учреждена для поощрения талантливой молодежи и лидеров общественного мнения, а также их интеграции в социально-значимую деятельность на благо региона.