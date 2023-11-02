В Челябинске наградили победителей всероссийских творческих конкурсов

В правительстве региона отметили школьников и их наставников

В правительстве Челябинской области прошла торжественная церемония награждения школьников, которые стали победителями всероссийского конкурса сочинений «Портрет твоего края» и всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь, деленная на граммы», посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вместе с детьми награждали и их наставников: педагогов, родителей, библиотекарей, воспитателей. Церемонию приурочили к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Участников церемонии поздравили сенатор РФ Маргарита Павлова, министр культуры региона Алексей Бетехтин, исполняющий обязанности министра образования Челябинской области Елена Коузова и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«В канун большого праздника, Дня народного единства, все мы говорим о силе нашего народа, о силе духа, о дружбе, о способности помогать друг другу, об умении сплотиться в трудную минуту и отстаивать интересы нашей страны. Любовь к родине начинается с семьи, в основе лежит любовь и уважение к родителям, к близким, к месту, где ты родился, интерес к истории своей страны, своего народа. Я рада, что зал полон победителей, которые вложили частичку своей души в эти творческие работы. Благодарю всех педагогов и наставников, всех взрослых, которые были рядом на этом пути у детей», — обратилась к собравшимся Ирина Текслер.

Всероссийский конкурс «Портрет твоего края» курирует сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. Челябинская область традиционно лидер по количеству работ победителей: 42 работы из 16 городов и сел области признаны лучшими.

Конкурс детского рисунка «Жизнь, деленная на граммы» инициирован сенатором РФ от Ленинградской области Дмитрием Василенко, благодаря которому осенью 2020 года со дна Ладожского озера подняли легендарную полуторку, не доехавшую до восточного побережья Ладоги 8 км и ушедшую под лед. Среди победителей конкурса ученица челябинской гимназии № 80 Мария Плохова.

«Мы не ставим точку в наших конкурсах, мы ставим многоточие и объявляем следующий сезон. Я хочу пожелать вам, чтобы вы изучали историю родного края, историю своего государства, тогда вы получите ключ к событиям сегодняшнего дня, ключ к будущему. Я вас всех от души благодарю за ваше творчество. Вы живете в лучшей стране, исследуйте ее, исследуйте себя, благодарите своих наставников и учителей», — заявила Маргарита Павлова.