В Челябинске наградили победителей военно-спортивной игры «Юнавиа»

В столице региона собралось более 200 юнармейцев

Сегодня, 16 августа, в Челябинске на территории высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов наградили победителей военно-спортивной игры «Юнавиа». Первое место заняла команда «Эскадра Подмосковья» из Московской области, второе — «Юные космонавты» из Оренбургской области, третье — «Экипаж» из Якутии, сообщили в пресс-службе Юнармии.

С 12 по 16 августа свыше 200 юнармейцев из 22 российских регионов боролись за победу в игре. Ребята создавали и запускали воздушное судно, соревновались в лазертаге, проходили трассу дронов, а также эвакуировали «раненого», преодолевая испытания «Авиационного штурма». Также для юнармейцев организовали экскурсии по значимым местам и встречи с участниками СВО.

Сегодня команды-победители наградили полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога, первый замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров, замначальника филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени Николая Егоровича Жуковского и Юрия Алексеевича Гагарина» в Челябинске, полковник Олег Бучельников и другие.

«Вы с честью преодолели все испытания. Уверен, что эти дни стали для вас настоящей школой характера, где вы проявили свои лучшие качества и приобрели бесценный опыт. Пусть он станет для вас отправной точкой в достижении еще больших высот»,― сказал Артем Жога.

На закрытии мероприятия для юнармейцев выступил коллектив образцовой студии эстрадного вокала «Тутти» и студенты Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского.