В Челябинске наградили победителей областного конкурса «Действуй»

Названы лучшие команды педагогов допобразования в регионе

Команда муниципального бюджетного учреждения «Детский экологический центр Челябинска» стала победителем областного конкурса профессионального мастерства среди педагогов допобразования «Действуй», сообщает областной Центр дополнительного образования детей.

Второе место поделили Центр развития дополнительного образования детей из Усть-Катава и Дворец творчества детей и молодежи из Магнитогорска. На третьем месте также два победителя: областной Центр дополнительного образования детей из Челябинска и Дом детского творчества «Юность» имени академика В. П. Макеева из Миасса.

На Южном Урале конкурс проходил впервые, на него заявились 45 команд со всего региона.

«Сегодня система дополнительного образования — это новые тренды, новые возможности, новые смыслы. Важно, что команды педагогов образовательных организаций всего региона включены в процессы по разработке и реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей», — говорит директор областного Центра дополнительного образования детей Ольга Растегняева.

Конкурс «Действуй» проводится, чтобы создать кадровый резерв талантливых педагогов и делиться лучшими практиками обучения.