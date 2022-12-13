Творческий конкурс «Россия — страна мечты» уже несколько лет проводится группой компаний «Бовид» и компанией «Нефть-Сервис». Сегодня в нем принимают участие почти все школы Челябинска, ученики с первого по одиннадцатый классы. Одни весело и задорно рассказывают о друзьях и своей школьной жизни. Другие трогательно вспоминают о предках, прошедших Великую Отечественную войну. А третьи создают целые оды в честь российской науки.
«Меня всегда трогает искренность и талант юных авторов. Их сочинения внушают надежду, что наша страна в надежных руках. Дети искренне любят свою малую родину, любят Россию, а значит, все будет замечательно, потому что мы единый народ», — обратилась к участникам церемонии Ирина Текслер.
Отдельные слова благодарности прозвучали сегодня в адрес учителей, которые прививают ребятам высокие чувства и помогают готовиться к подобным конкурсам.
Ранее Ирина Текслер наградила авторов лучших эссе о родном крае. Среди победителей всероссийского конкурса оказались 24 юных южноуральца.