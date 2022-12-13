В Челябинске наградили победителей конкурса «Россия — страна мечты»

Жюри отметило лучшие сочинения школьников о Родине

Во вторник, 13 декабря, в Челябинске наградили авторов самых вдохновляющих школьных сочинений о Родине. Церемонию приурочили к Дню конституции. Мероприятие посетила супруга губернатора области и общественный деятель Ирина Текслер.

Творческий конкурс «Россия — страна мечты» уже несколько лет проводится группой компаний «Бовид» и компанией «Нефть-Сервис». Сегодня в нем принимают участие почти все школы Челябинска, ученики с первого по одиннадцатый классы. Одни весело и задорно рассказывают о друзьях и своей школьной жизни. Другие трогательно вспоминают о предках, прошедших Великую Отечественную войну. А третьи создают целые оды в честь российской науки.

«Меня всегда трогает искренность и талант юных авторов. Их сочинения внушают надежду, что наша страна в надежных руках. Дети искренне любят свою малую родину, любят Россию, а значит, все будет замечательно, потому что мы единый народ»,

— обратилась к участникам церемонии Ирина Текслер.

Отдельные слова благодарности прозвучали сегодня в адрес учителей, которые прививают ребятам высокие чувства и помогают готовиться к подобным конкурсам.