В Челябинске наградили педагогов за вклад в патриотическое воспитание молодежи

В регионе торжественно завершили проект «Учителя Победы»

В челябинском конгресс-центре «Малахит» прошло заключительное мероприятие историко-патриотического проекта «Учителя Победы». Благодарственные письма получили педагоги, которые проявили высокие достижения в своей профессии и внесли значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, сообщили в областной организации профсоюза образования.

Проект «Учителя Победы» был создан в феврале этого года Челябинской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ при поддержке регионального Минобрнауки. Его цель — сохранить память о педагогах, которые внесли значительный вклад в защиту Родины во время Великой Отечественной войны, а также формирование гражданско-патриотического сознания среди молодежи.

В рамках проекта прошли патриотические акции, фестивали, культурные и спортивные мероприятия. Завершился он в субботу, 22 ноября, мероприятием «Истории в лицах. Учителям Победы посвящается». Гостями встречи, кроме педагогов-героев и тех, кто хранит о них память, стали депутаты Заксобрания Челябинской области, представители регионального правительства и сферы образования и многие другие.

Министр образования Челябинской области Виталий Литке вручил благодарственные письма тем, кто внес весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, а также тем, кто сохраняет память об учителях-героях. Это, в том числе, герои, которые ранее защищали Родину, а сейчас занимаются патриотическим воспитанием школьников.

На мероприятии выступили танцевальные и музыкальные коллективы.