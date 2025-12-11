В Челябинске наградили организаторов празднования 80‑летия Победы

Памятные медали и благодарности вручил заместитель полпреда по УрФО

В Челябинске наградили деятелей культуры и организаторов мероприятий, чьими усилиями юбилей Великой Победы в регионе прошел масштабно, искренне и эмоционально. Памятные медали и благодарности Российского организационного комитета «Победа» вручил заместитель полпреда УрФО Борис Кириллов.

«2025 год останется в нашей памяти как год 80-летия Великой Победы. Ваш вклад в организацию памятных мероприятий неоценим», — отметил Борис Кириллов.





Заместитель полпреда также передал слова поздравления от Артема Жоги и поблагодарил 39 номинантов за работу в 2025 году.

Среди награжденных — деятели культуры, которые посвятили юбилейному году масштабные творческие проекты. Художественный руководитель и дирижер Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы имени Семена Эйдинова Надежда Артемьева рассказала о большом творческом марафоне.

«Мы включились в этот марафон, у нас было очень много мероприятий для молодежи, детей и школьников. А также мы объединились с нашим русским оркестром „Малахит“ и создали программу „Песни нашей победы“. Показали ее в Челябинске, в Магнитогорске, в Златоусте», — поделилась Надежда Артемьева.





Награды также получили организаторы военных парадов и торжественных шествий. Александр Шкребтий, заместитель начальника военного учебного центра ЮУрГУ, имеющий опыт организации 15 парадов, в этом юбилейном году помогал в проведении главного шествия.

«Я могу сказать, что с работой справились, мы выставили очень хорошее количество войск, работали все ребята слаженно, достойно», — отметил Александр Шкребтий.





Он особо подчеркнул, что в торжественном строю шли действующие участники специальной военной операции, кавалеры государственных наград.