В Челябинске наградили мужчину, спасшего ребенка после нападения рецидивиста

Случай произошел в апреле этого года

В Челябинске по поручению Александра Бастрыкина наградили мужчину, спасшего 11-летнего мальчика после нападения рецидивиста. Андрею Напалкову вручили почетную грамоту, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Напомним, 14 апреля этого года 35-летний Андрей Напалков возвращался домой с работы и услышал в кустах детский голос. На ребенка напал местный рецидивист, нанес ножевые ранения и скрылся. Момент спасения зафиксировали камеры домофона «Интерсвязь». Подробнее о том, как это произошло, мы рассказали в отдельном материале.

Награду вручил и. о. руководителя регионального управления СК России Константин Правосудов. Он также лично поблагодарил Андрея за проявленное мужество и неравнодушие.