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/ В Челябинске наградили лучших работников агропромышленного комплекса региона

В Челябинске наградили лучших работников агропромышленного комплекса региона

В церемонии участвовал первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.
сегодня в 16:42
  |  Общество

Сегодня в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова проходит праздник тружеников села — победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Южного Урала. Лучших представителей сельского хозяйства наградил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

По итогам областного конкурса, проходящего в соответствии с постановлением губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, определено 68 победителей в 31 номинации. Это лучшие комбайнеры, агрономы, механизаторы, птичницы, доярки, операторы по уходу за сельскохозяйственными животными, отделения и бригады, сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и сельскохозяйственные муниципальные районы, достигшие высоких производственных результатов.

2017 год впечатляет результатами. Собран урожай в 2,4 млн тонн зерна. Очень высокими показателями отмечен сбор и других культур — масличных, картофеля и овощей, а также производство продукции животноводства. Ваши результаты отмечены на федеральных агровыставках. В 2017 году вы получили максимальное количество наград на Всероссийской выставке «Золотая осень» — более 140. От имени губернатора Челябинской области Бориса Дубровского поздравляю Вас с этим результатами. Вы является гордостью агропромышленного комплекса региона, и ваша работа вносит огромный вклад в его развитие. Добавлю, в 2017 году серьезно увеличены расходы на господдержку сельских территорий — почти 700 млн руб. Увеличены вложения по программе строительства дорог и газификации. В 2018 году эта динамика будет продолжена. Сейчас нужно строить планы на следующий год, когда будет не менее высокий урожай. Пусть жители Южного Урала будут довольны теми продуктами, которые вы подносите к их столу. — отметил Евгений Редин
Первый заместитель губернатора вручил победителям заслуженные награды — дипломы и денежные премии. Призовой фонд составит 1,5 млн руб. Был назван лучший сельскохозяйственный район Челябинской области. Наибольший вклад в формирование областного урожая внес Брединский район, собрав 278 тысяч тонн зерна. Выполнены и перевыполнены планы по производству овощей и картофеля — самые высокие показатели по их урожайности и валовому сбору показал Сосновский район. Впервые в этом году в конкурсе появилась номинация «Лучший овощевод защищенного грунта» в связи с производственными и инновационными достижениями тепличных комплексов области. В этом году они произведут не менее 22 тысяч тонн помидоров, огурцов, зелени. Реализуется проект строительства нового тепличного комплекса «Горный», рассчитанный на производство 25 тысяч тонн продукции в год.

Благодаря труду аграриев на общероссийском уровне Челябинская область занимает 3 место в производстве мяса всех видов и куриных яиц, 2 место в производстве мяса птицы, 6 место в производстве свинины, 1 место в производстве макаронных изделий.

Среди производственных номинаций есть и творческая — для лучших фотографов и фотокорреспондентов, освещающих жизнь современного села, достижения сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

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