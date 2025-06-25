В Челябинске наградили лучших представителей социальных практик

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания

В резиденции губернатора наградили победителей регионального этапа XV Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Система социальной защиты Челябинской области постоянно развивается и совершенствуется. Наша главная цель — поддерживать инициативных специалистов, которые внедряют в свою работу новые подходы в оказании социальной помощи людям», — обратился к участникам конкурса заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

В этом году представить свой опыт на конкурсе смогли не только работники государственных и муниципальных учреждений, но и специалисты некоммерческого сектора.

Работы принимались по 15 номинациям, в том числе в сфере комплексной поддержки семей с детьми и в сфере ухода за инвалидами и пожилыми.

Призы получили 27 южноуральцев. Это руководители учреждений, педагоги, психологи, социальные работники из Челябинска, Верхнего Уфалея, Магнитогорска, Сима и Миньяра Ашинского района, Сатки, Чесмы, Варны и Чебаркуля.

«Я верю, что с каждым годом конкурс будет становиться все более и более массовым и популярным среди наших коллег. Надеюсь, что мы увидим еще больше интересных практик», — заметил Вадим Евдокимов.