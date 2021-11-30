В Челябинске прошел финал семейной общественной награды «Зерна». Победителями выбрали 21 семью — по три в каждой из семи номинаций, среди которых «Семья с заботой о будущем», «Семья национальная», «Семья на спорте», а также «Семья в эфире», «Несмотря ни на что», «Семья в деле» и «Семья на творчестве». Правительство Челябинской области сообщает, что все финалисты получили ценные призы от партнеров.
Финал прошел в Челябинском камерном драмтеатре. Участие в конкурсе приняли семьи из Челябинска, Снежинска, Увельского и Красноармейского районов. В состав жюри вошли представители органов власти и общественных организаций, в том числе первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова, уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова. А также в составе председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по развитию гражданского общества и защите прав граждан Наталья Коркина, директор Челябинского государственного драматического камерного театра Илья Коломейский.
«Общественная семейная награда „Зёрна“ направлена на выявление и объединение дружных и ярких семей Южного Урала, а также на продвижение традиционных семейных ценностей. Организаторы проекта — АНО „Союз родителей“ при поддержке министерства социальных отношений, уполномоченного по правам ребенка и Общественной палаты Челябинской области», — напоминает правительство Челябинской области.
Финалисты проекта — семья Кубышкиных, ставшие обладателями гран-при награды конкурса — сертификат на 100 тысяч рублей, которые можно потратить на совместный семейный отдых.
Автор: Анастасия Брюшенко
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