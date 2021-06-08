В Челябинске наградили лауреатов премии губернатора в социальной сфере

Власти отметили 50 соцработников

Пятьдесят работников управлений социальной защиты получили премии губернатора Челябинской области. Торжественное награждение лауреатов прошло во вторник, 8 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Примите мои самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем социального работника. Вы представляете особую профессию. Ее выбирают лишь те, кто обладает добрым сердцем, душевной щедростью, милосердием. Именно такие люди работают в социальных учреждениях нашей области, посвятив себя столь важному и значимому делу. Вы возвращаете людям веру в добро, вселяете уверенность в том, что люди не останутся один на один с житейскими трудностями», — обратился к собравшимся губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, премию в области социальной защиты на Южном Урале вручают каждый год. Власти области отмечают сотрудников отрасли, которые внесли значительный вклад в развитие социальной поддержки и социального обслуживания населения.