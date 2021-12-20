В Челябинске наградили лауреатов премии губернатора в сфере национальной политики — 2021

Награду получили десять южноуральцев

Десять южноуральцев получили премию губернатора Челябинской области в сфере национальной политики по итогам 2021 года. Торжественное награждение лауреатов прошло в понедельник, 20 декабря, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Среди лауреатов этого года — общественные и религиозные деятели, педагоги, ученые, журналисты, библиотекари. Именно ваши усилия, друзья, позволяют сохранять неповторимое многообразие нашей области, где в мире и согласии живут самые разные народы и взаимодействуют различные культуры», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

В этом году премия присуждается в третий раз. Ее лауреатами стали десять человек.





Венера Акмухаметова, председатель Челябинской областной общественной организации «Башкирский народный центр». Получила награду за организацию фестивалей «Сабантуйная мозаика», «Играй, гармонь прифронтовая» и «Урал — наш общий дом».

Николай Антипин, заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области. Уже много лет исследует историю Русской православной церкви на Южном Урале. При участии Антипина подготовлены сборники документов по истории родного края, а также истории народов, проживающих в регионе.

Галина Ахметова, директор челябинской общеобразовательной школы № 6. Отмечена за создание муниципального ресурсного центра по сопровождению детей-мигрантов и представителей этнических меньшинств, для которых русский язык не является родным.

Татьяна Брагина, директор Дома дружбы народов Магнитогорска. При ее поддержке в Доме дружбы создана этновыставка разных национальностей и проводятся разные национальные и религиозные праздники.

Аслан Дагаев, председатель челябинской национально-культурной автономии чеченцев «Вайнах». Организация объединяет чеченцев, которые проживают на территории области, и помогает им сохранить свою национальную идентичность. По инициативе Аслана Дагаева создана национальная футбольная команда «Ахмат», онлайн-школа чеченского языка, детский танцевальный коллектив, также проводятся праздники для детей соотечественников.

Чори Дияров, имам-хатыб махалля-мечети в деревне Халитова Аргаяшского района. Под его руководством ведется большая работа по духовно-нравственному воспитанию жителей Аргаяшского района, построено новое здание мечети, проводятся семинары для имамов, детские олимпиады, викторины и праздники.

Валя Загидуллина, заведующая сектором татарской и башкирской литературы в Центральной библиотеке Златоуста. По инициативе Вали Загидуллиной создана группа для дошкольников по изучению татарской разговорной речи, а также библиотечное объединение «Китап» для сохранения татарского языка, проводятся воскресные уроки по изучению татарского языка.

Исломудин Раджабов, председатель областного Таджикского национально-культурного центра «Сомониен». Центр помогает соотечественникам, приезжающим в Челябинскую область, а во время пандемии организовал сбор вещей первой необходимости и продуктов семьям выходцев из Республики Таджикистан.

Александр Ремезов, редактор отдела писем газеты «Усть-Катавская неделя». В 2021 году стал автором проекта «Лица усть-катавской национальности», который рассказывает о культуре, традициях и быте представителей разных национальностей. Публикации журналиста вызвали большой интерес.

Альфия Шарапова, учитель начальных классов Бишкильской средней общеобразовательной школы. Отмечена за создание народного фольклорного коллектива «Дуслык» и кружка по вышиванию традиционных башкирских орнаментов.

Также глава региона напомнил, что 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия.