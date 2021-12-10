В Челябинске наградили лауреатов премии «Человек года»

Участников церемонии, организованной изданием «Деловой квартал», приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Ежегодная премия «Человек года» вручается в 11-й раз. Это проект издания «Деловой квартал», цель которого — назвать имена предпринимателей Челябинской области, добившихся самых заметных и достойных достижений в уходящем году. Премия вручается в одиннадцати номинациях и считается в деловом сообществе региона общественно значимым признанием.

«Все 11 лет премия остается абсолютно независимой. Каждый из трехсот экспертов голосует под своим логином и паролем на специальном сайте, накрутка голосов исключена. Играет роль и известность бренда, и репутация предпринимателя — это ключевые критерии», — отметила главный редактор «Делового квартала» Ульяна Бисерова.

Премия проходит при поддержке правительства области и администрации Челябинска. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приветствовал собравшихся (в формате видеообращения):

«В этом году впервые пройдет награждение в номинации „Бизнес-экспансия“. Успехи в этом направлении обязательно должны получать публичное признание — спасибо организаторам премии, что учли мое прошлогоднее пожелание. Я благодарю руководителей крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, инвестиционных компаний — за позитивный настрой и активную работу в период пандемии. Спасибо, что в это непростое время вы думаете не только о финансовых показателях, но и делаете массу других полезных дел», — подчеркнул губернатор.

Лауреатами премии «Человек года» в 2021 году стали одиннадцать предпринимателей и руководителей крупных промышленных предприятий. В их числе Виктор Семенцов («Краснопольский сыровар», номинация «Бизнес-старт»), Алексей Камынин (директор Челябинского завода электрооборудования, номинация «Бизнес-экспансия»), Василий Курбацких (автор и инвестор проекта «Город L-Town», номинация «Архитектура и городская среда»), Семен Мительман (проект «Снеговики-добряки», номинация «Социальный проект»).

Победителем в номинации «Человек года» по версии «Делового квартала» стал основатель корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков.