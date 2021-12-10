Ежегодная премия «Человек года» вручается в 11-й раз. Это проект издания «Деловой квартал», цель которого — назвать имена предпринимателей Челябинской области, добившихся самых заметных и достойных достижений в уходящем году. Премия вручается в одиннадцати номинациях и считается в деловом сообществе региона общественно значимым признанием.
«Все 11 лет премия остается абсолютно независимой. Каждый из трехсот экспертов голосует под своим логином и паролем на специальном сайте, накрутка голосов исключена. Играет роль и известность бренда, и репутация предпринимателя — это ключевые критерии», — отметила главный редактор «Делового квартала» Ульяна Бисерова.
«В этом году впервые пройдет награждение в номинации „Бизнес-экспансия“. Успехи в этом направлении обязательно должны получать публичное признание — спасибо организаторам премии, что учли мое прошлогоднее пожелание. Я благодарю руководителей крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, инвестиционных компаний — за позитивный настрой и активную работу в период пандемии. Спасибо, что в это непростое время вы думаете не только о финансовых показателях, но и делаете массу других полезных дел», — подчеркнул губернатор.
Победителем в номинации «Человек года» по версии «Делового квартала» стал основатель корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков.