В Челябинске наградили финалистов конкурса «Лидер в образовании»

Первый приз уехал в Магнитогорск

В Челябинской области определили лучших руководителей образовательных организаций. Абсолютным победителем регионального конкурса «Лидер в образовании — 2023» стала директор магнитогорской школы № 5 с углубленным изучением математики Наталья Никифорова. Кроме того, компания «Ростелеком» отметил призами еще четырех финалистов конкурса. Об этом сегодня, 2 октября, сообщила пресс-служба госпровайдера.

В топ южноуральских педагогов вошли директор школы № 144 города Челябинска Дмитрий Звеков, замдиректора Магнитогорского педагогического колледжа Елена Иванова, завуч школы № 135 города Снежинска Михаил Урвачев и заведующая челябинским детсадом № 422 Татьяна Юдина.

Конкурс проводился в преддверии Дня учителя, который будет отмечаться 5 октября. По словам и. о. министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, цель профессионального состязания — развить профессиональный потенциал руководителей в сфере образования.

«В процессе непростых этапов конкурса все участники продемонстрировали владение компетенциями менеджера, посоревновались в разработке проектов, принятии управленческих решений и умении вести дебаты. Хочу отметить, что награды и звания, безусловно, отличный стимул, но для педагога важнее всего — любовь и уважение воспитанников», — подчеркнула она.

«Сегодня педагоги не только обучают детей новым знаниям, но и внедряют в образовательный процесс информационные технологии. Школа помогает строить цифровое общество будущего», — отметил, в свою очередь, директор челябинского филиала компании «Ростелеком» Евгений Макагонов.