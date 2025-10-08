В Челябинске наградили авторов фильмов, снятых за решеткой

На кинофестиваль «Надежда» в 2025 году поступило рекордное число заявок из 65 регионов

В Челябинске состоялся XII Всероссийский фестиваль экранного творчества «Набежда» — уникальный в рамках страны смотр кинокартин, снятых осужденными в местах принудительного содержания. В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок из 114 исправительных учреждений, расположенных в 65 регионах страны.





Фестиваль проводят аппарат уполномоченного по правам человека и управление ФСИН России по Челябинской области. В числе партнеров события — региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО, челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества. Проект поддерживают выдающиеся деятели культуры: народные артисты России Дмитрий Харатьян и Сергей Гармаш, актер театра и кино Ян Цапник, заслуженная артистка России Инга Оболдина и другие.

Жюри, в состав которого вошли известные режиссеры и общественные деятели, после просмотра работ определило четырех лауреатов.









Победителями кинофестиваля «Надежда. Челябинск — 2025» стали киноленты из Липецкой области — фильм «Надежда», из Тульской — фильм «Хилый», из Ленинградской — фильм «Ты мой Герой!» и из Челябинской — фильм «Свои герои». Специальный приз получила начальник пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому краю Изотова Нина за фильм «Нечужие».









Одной из ключевых тем творческих работ в этом цикле стала специальная военная операция, а также проблемы патриотизма и воинского подвига. Особое признание получила картина «Мой герой», созданная авторами из колонии-поселения № 8 ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Награду ее создателям вручили руководитель челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова и военный комиссар региона, полковник Андрей Максуров.









Фильм повествует о сложной судьбе 13-летнего Матвея, справиться с испытаниями которому помогали письма и моральная поддержка отца-фронтовика. Прототип главного героя ленты удостоен звания Героя России посмертно.

«Многие из этих людей, пережив непростые жизненные обстоятельства, приняли осознанное решение отправиться защищать государственные интересы в зону СВО. Там, за ленточкой, они с честью и самоотверженностью выполняют сложнейшие боевые задачи, некоторые удостоены высшего звания, часть — посмертно. Мы склоняем головы перед всеми, кто защищал и защищает нашу Родину, все они для нас — герои. И ключевое, в чем они нуждаются по возвращении, это человеческое участие и помощь в решении проблем мирной жизни. Наш общий долг — помочь им в адаптации», — отметила Галина Гаврилова.

По мнению министра социальных отношений Челябинской области Натальи Лугачевой, кинофестиваль «Надежда» наглядно показывает: культура и социальная политика работают сильнее, когда идут вместе:

«Благодарю организаторов, артистов и всех, кто вкладывает сердце и профессионализм в этот путь. Будем продолжать — чтобы ни один человек, готовый к переменам, не остался без поддержки», — отметила Наталья Лугачева.





Проект «Надежда» реализуется в Челябинске на протяжении 12 лет и за это время успел стать узнаваемым брендом региона. Его участниками ежегодно становятся осужденные из исправительных учреждений со всех уголков России.