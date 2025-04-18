В Челябинске наградили активистов «Народного фронта»

Волонтеры получили нагрудные знаки

В ходе рабочей поездки в Челябинск полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградили активистов «Народного фронта», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Артем Жога отметил значительный вклад организации в поддержку СВО, жителей Донбасса и приграничных регионов, поблагодарив волонтеров от имени бойцов и президента Владимира Путина, вручив им нагрудные знаки «Народный фронт. Все для Победы».

«Не мне вам рассказывать, сколько сил, души и энергии тратится на волонтёрскую работу. Хотел бы поблагодарить вас от всех ребят с переднего края и от себя лично за ваш труд — ваша помощь всегда приходит вовремя, всегда учитываются пожелания бойцов. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что волонтёрство — это служение России, достойное всяческих похвал. Спасибо за ваш труд, вашу доброту, ваши большие, честные и открытые сердца», — обратился к активистам Артем Жога

Алексей Текслер вручил благодарственные письма за активную гражданскую позицию и участие в сборе гуманитарной помощи в рамках проекта «Все для Победы!», подчеркнув важность не только собранных средств и грузов, но и моральной поддержки бойцов. Он поблагодарил руководителя регионального исполкома «Народного фронта» Дениса Рыжего за проделанную работу.

«Сегодня мы отмечаем неравнодушных и, самое главное, преданных нашей Родине людей. „Народный фронт“ в рамках проекта „Всё для победы“ объединил всю страну. И я знаю, что у нас в Челябинской области этот проект реализуется на самом высоком ответственном уровне. Можно много говорить о собранных деньгах, тоннах груза, которые передаются нашим ребятам в зоне специальной военной операции. Всё это важно. Но не менее важно то горячее сердце, та любовь к ребятам, которую они чувствуют, когда к ним приходит эта помощь и поддержка», — сказал Алексей Текслер.