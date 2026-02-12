В Челябинске наградили 17‑летнего победителя Всероссийского конкурса этножурналистики

Школьник обошел около 15 тысяч конкурентов по всей стране и занял третье место

В Челябинске наградили 17‑летнего Ефима Парчука — воспитанника детской телешколы «Победа». Он стал призером XVII Всероссийского конкурса «СМИротворец», посвященного освещению межнациональных и этноконфессиональных отношений. Школьник занял третье место в номинации «Детские и молодежные СМИ», обойдя около 15 тысяч конкурсантов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На конкурс Ефим представил телесюжет «Волшебное стекло» о мастере фьюзинга Александре Уракове из Долгодеревенского. Фьюзинг — это техника спекания цветного стекла в печи, с помощью которой создают витражи, украшения и панно.





Победителя поздравил заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт. Он подчеркнул важность конкурса в Год единства народов России.

Руководитель оргкомитета «СМИротворец», президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге также отметила работу юного журналиста. По ее словам, сейчас медиасфера переживает непростое время, количество СМИ снижается, а блогеров становится больше.





«Журналистика сейчас находится в поисках героя нашего времени. И с особенным уважением журналисты, в том числе и юные, такие как Ефим, рассказывают о подвижниках, которые сохраняют родные языки, промыслы, ремесла, национальные традиции», — поясняет Маргарита Лянге.

Она добавила, что членов жюри поразила вовлеченность Ефима в сюжет. Как только юноше исполнится 18 лет, его пригласят в школу межэтнической журналистики.

«Южный Урал — это уникальный регион, где проживает много народов, все с удовольствием сохраняют свои традиции и делятся ими. И самое главное — огромное количество уникальных людей, которые достигли совершенства в каком-то навыке. Нам очень важно, чтобы молодое поколение с ранних лет, еще со школьной скамьи, понимало, насколько прекрасны традиции народов Южного Урала», — говорит начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

Ефим Парчук увлекся журналистикой в шестом классе. Молодой человек признается: тему выбрала куратор, дала контакты, но разрабатывал он ее самостоятельно. Поначалу школьник не верил в успех работы.





«Думаю, работа привлекла жюри тем, что мы вывели в свет мастера, которого обычно не замечают. Мы скрупулезно отобрали материал, все было на уровне, но ощущения, что она где-то попадет высоко, вообще не было», — добавляет победитель.

До сих пор молодой человек рассматривал журналистику как хобби, но сейчас задумывается о профессиональной карьере.

На награждении Роман Воллерт также отметил сотрудников управления общественных связей правительства Челябинской области за помощь в организации и проведении 13‑й международной научно-практической конференции «Петровские образовательные чтения».