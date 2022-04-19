Мероприятие начнется в 13:00. Челябинцы смогут смастерить поделку, позвонить в колокол, сфотографироваться возле больших расписных пасхальных яиц.
Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению пасхальных корзинок и зайчиков-оберегов, цыплят-магнитов.
Для малышей пригласят аниматоров и ростовых кукол.
Запланирован также большой концерт. А в 16:30 театр «Манекен» покажет спектакль из своего репертуара.
«На набережной будет звучать колокольный перезвон. Откроет программу Андрей Васильевич Курбатов — звонарь челябинского храма святого мученика Иоанна Воина, руководитель воскресной Школы колокольного звона. Колокольный перезвон продлится до 17:00», — отмечают в пресс-службе.
Мероприятие также посетит представитель Челябинской епархии, он благословит гостей праздника.