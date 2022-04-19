Народный праздник пройдет на набережной Миасса в день Пасхи

Над рекой прозвенит колокольный звон

В Пасху, которая выпадает на воскресенье, 24 апреля, на набережной Миасса пройдет большой праздник в православных традициях, сообщает пресс-служба городского управления культуры.

Мероприятие начнется в 13:00. Челябинцы смогут смастерить поделку, позвонить в колокол, сфотографироваться возле больших расписных пасхальных яиц.

Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению пасхальных корзинок и зайчиков-оберегов, цыплят-магнитов.

Для малышей пригласят аниматоров и ростовых кукол.Запланирован также большой концерт. А в 16:30 театр «Манекен» покажет спектакль из своего репертуара.

«На набережной будет звучать колокольный перезвон. Откроет программу Андрей Васильевич Курбатов — звонарь челябинского храма святого мученика Иоанна Воина, руководитель воскресной Школы колокольного звона. Колокольный перезвон продлится до 17:00»,

— отмечают в пресс-службе.

Мероприятие также посетит представитель Челябинской епархии, он благословит гостей праздника.